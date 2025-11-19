В 15 регионах есть риск срыва сроков строительства отделений экстренной медпомощи

Перенос сроков исполнения на 2026 год грозит штрафом в размере 10% от размера субсидии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил на пленарном заседании палаты о риске срыва сроков строительства приемных отделений экстренной медпомощи в 15 регионах России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Думы.

По словам Леонова, в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", который является частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", с 2025 по 2030 годы в регионах РФ планируется строительство 99 приемных отделений и дооснащение уже 10 построенных. Леонов отметил, что в апреле 2025 года правительство РФ выделило регионам 11,4 млрд рублей субсидий на эти цели.

"В 15 субъектах есть риски невыполнения мероприятий. При этом перенос сроков исполнения на 2026 год грозит штрафом в размере 10% от размера субсидии. Одна из причин - проблемы с подготовкой площадки из-за дополнительных работ по переносу коммуникаций или особенностей грунта. Такие ситуации были в Крыму и Коми", - сообщил Леонов.

Другая причина - сложности при проведении закупок, в том числе из-за жалоб в Федеральную антимонопольную службу участников торгов, и срыва закупочных процедур. По словам Леонова, ситуацию взяла на контроль заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. Также он обратился к депутатам с просьбой подключиться к решению проблем, связанных со строительством приемных отделений в указанных регионах.