В Тульской области защитникам важных объектов выплатят до 100 тыс. рублей

Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет

ТУЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Жителям Тульской области, привлеченным к специальным сборам для защиты критически важных объектов, выплатят от 30 тысяч до 100 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, рассказал на брифинге военный комиссар региона Александр Сафронов.

"За пребывание в резерве ежемесячно выплачивается от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, независимо от того, находится гражданин дома или на сборах. А в период проведения сборовых мероприятий обеспечивается денежным довольствием, как военнослужащие по контракту, это в размере от 30 [тыс.] до 100 тыс. рублей в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет", - сказал Сафронов.

Он отметил, что заключившее контракт на период прохождения сборов обеспечиваются продовольственным, вещевым и другими видами довольствия. Кроме того, за ними сохраняются рабочие места, зарплата, при этом для работодателей предусмотрена компенсация затрат.

Всего в Тульской области в настоящее время определены два предприятия, для охраны которых будут задействованы более 80 резервистов. На них оборудуются места для проживания резервистов, отметил Сафронов.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Действие закона распространяется на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Резервистов можно будет направлять для защиты, в том числе объектов жизнеобеспечения, энергетики и транспорта.