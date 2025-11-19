На Ставрополье трудоустроили каждого третьего ветерана СВО с инвалидностью

В регионе действует государственная мера поддержки для работодателя, который устраивает к себе человека с ограниченными физическими возможностями

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Ставропольском крае трудоустроил 30% ветеранов СВО с инвалидностью, которые стоят на учете фонда. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила руководитель филиала Оксана Романенко.

"У нас из общего числа инвалидов, состоящих на сопровождении в нашем филиале фонда, 30% трудоустроено, причем там есть и трудоустроенные инвалиды первой группы", - сообщила Романенко.

По ее словам, действует государственная мера поддержки для работодателя, который устраивает к себе человека с ограниченными физическими возможностями. "Существует государственная мера поддержки: если работодатель берет инвалида к себе на работу, то он получает денежную сумму на обустройство рабочего места под нужды работника. У нас такой пример есть в Степновском районе: организация получила меру финансовой поддержки, а сам инвалид получал еще 17 тысяч дополнительно к заработной плате в определенный период", - добавила спикер.