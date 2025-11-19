Патриарх Кирилл назвал ситуацию в России чудом Божьим

Глава РПЦ отметил, что пережитые в прошлом перемены могли уничтожить страну

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация в современной России является чудом Божьим, поскольку пережитые в недавнем прошлом перемены могли уничтожить страну или разрушить ее восприятие гражданами. Об этом в заключение пленарной сессии XXVII Всемирного русского народного собора заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Покров Пречистой Царицы Небесной продолжает оставаться над нашей Родиной. Потому что испытания, скорби, колоссальные перемены в нашем историческом бытии вообще-то могли не оставить камня на камне от нашей Родины или переформатировать так сознание людей, что они бы не способны были отождествлять ту старую Россию или ту Россию, о которой мы мечтали и мечтаем, с тем, что они бы хотели реализовать. Другими словами, я как человек, призванный давать некую религиозную оценку истории и происходящему, в том числе и в нашей стране, не могу избежать такого слова, как чудо - чудо Божье", - сказал он в своем завершающем слове.

По его словам, Россия смогла пройти "через эти искусы и соблазны", однако сегодня не следует "терять духовной бдительности".

"Все это обусловлено тем, насколько мы сами с вами сохраняем веру и насколько мы сами передаем эту веру последующим поколениям. Другими словами, насколько наш народ сегодня, действительно наслаждаясь теми переменами, которые произошли, способен защищать то, что мы имеем, и развивать в нынешнем поколении и, по милости Божией, через воспитание в следующих поколениях и любовь к Отечеству, и веру", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

О Соборе

Всемирный русский народный собор (ВРНС; до 1995 года - Всемирный русский собор, ВРС) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также темы единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации объединенных наций, создано представительство ВРНС при ООН. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран. По итогам ВРНС, прошедшего в конце октября 2013 года, президент РФ Владимир Путин был удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.