В КБР появится новый навесной пешеходный мост через реку Баксан

Он соединит парк и селение Дыгулыбгей

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Навесной пешеходный мост через реку Баксан, который свяжет парк "Мира, культуры и отдыха" в одноименном городе с селением Дыгулыбгей, появится в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Обозначено место для строительства навесного пешеходного моста через реку Баксан - от парка до селения Дыгулыбгей. Планируется, что строительство моста будет осуществлено в следующем году", - сообщил глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов по итогам выездного совещания с руководством муниципалитета.

Также отмечается, что в зоне отдыха Баксана планируется проведение берегоукрепительных работ, строительство новых беседок. А уже сейчас ведется ремонт дороги на улице Парковая за счет госпрограммы "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике".