В Прикамье признали успешным проект по внедрению ИТС в транспортный надзор

Аналогичные проекты Ространснадзор планирует реализовать в Челябинской и Смоленской областях

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в сферу транспортного надзора в Пермском крае признан успешным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья по итогам рабочей встречи губернатора региона Дмитрия Махонина с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктором Гулиным в рамках "Транспортной недели - 2025" в Москве.

"Суть проекта заключалась в следующем: за несколько километров от поста сотрудников Ространснадзора устанавливалась передвижная камера фотовидеофиксации. Она в автоматическом режиме фиксировала все проезжающие автомобили, "считывая" их госномера. Если камера обнаруживала нарушение у автомобиля, информация об этом автоматически передавалась в базу Ространснадзора. И через несколько минут на своем посту сотрудники ведомства останавливали уже не случайный автомобиль, а именно тот, который имеет какие-либо нарушения или зарегистрирован на территории другого государства. Это сделало проверки адресными, упростило поиск нарушителей и существенно ускорило работу сотрудников ведомства", - рассказали в министерстве транспорта Прикамья.

По данным ведомства, пилотный проект по внедрению ИТС региона в контрольную деятельность Ространснадзора, первым участником которого стал Пермский край, позволил сотрудникам Ространснадзора адресно останавливать, в частности, большегрузную технику с номерами других государств, которой нет в базе данных Ространснадзора, а также автобусы, нарушающие правила лицензирования (перевозка пассажиров без лицензии на перевозки).

"Самый главный результат совместной работы - повышение безопасности дорожного движения в регионе. Интеграция наших ИТС с программным обеспечением ведомства позволила эффективнее отслеживать передвижение по нашим дорогам большегрузной техники, автобусов и другого транспорта, нарушающего установленные требования по весогабариту и лицензированию", - добавил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Как отметил Виктор Гулин, после успешной реализации пилотного проекта в Пермском крае аналогичные проекты Ространснадзор планирует реализовать в Челябинской и Смоленской областях. "Интеграция совместных программ позволила повысить эффективность управления рисками, оперативность принятия решений и общий уровень безопасности транспортной инфраструктуры", - сказал руководитель Ространснадзора.