Житель Мурманской области выиграл в лотерею более 30 млн рублей

Мужчина купил три билета и отметил два любимых числа, связанных с датами рождения близких, а остальные выбрал, ориентируясь на архив тиражей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Житель Мурманской области купил во время поездки в Санкт-Петербург три билета лотереи "Рапидо Про" и выиграл более 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте, где публикуются результаты тиражей государственных лотерей, распространяемых "Столото".

"Житель Мурманской области Иван в 343217-м тираже выиграл суперприз в размере 30 564 742 рублей. Как поделился победитель, удача улыбнулась ему во время поездки в Петербург, где он проводил отпуск с супругой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иван купил три билета и отметил два любимых числа, связанных с датами рождения близких, а остальные - ориентируясь на числа в архиве тиражей. "Получив смс-уведомление о выигрыше, я удивился, но проверить результаты решил позднее. На тот момент мы гуляли по паркам, заходя по пути в магазины. Только спустя часа три я зашел на сайт "Столото". Мы были в кафе. После увиденного я с трясущимися руками пошел за напитками, чтобы отпраздновать победу", - приводится цитата победителя.

Иван работает мастером-приемщиком металла в пункте заготовки вторичного сырья, а его жена - мастером ногтевого сервиса. На выигрыш супруги планируют закрыть ипотеку, помочь родителям и бабушке, а также еще приобрести недвижимость.