В Кирове разработали турмаршрут в село Великорецкое

Там ежегодно проходит крестный ход

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Однодневный турмаршрут разработали в Кировской области в село Великорецкое, где ежегодно проходит один из самых древних, многолюдных и продолжительных крестных ходов России. Туристы посетят храмы и берег реки, где по преданию явилась чудотворная икона Николая Чудотворца, сообщили в Центре развития туризма региона.

"Протяженность маршрута - около 85 км в одну сторону, общая продолжительность программы - шесть-восемь часов. Маршрут предусматривает посещение мест следования Великорецкого крестного хода: Свято-Успенского собора Трифонова монастыря Кирова, архитектурно-храмового комплекса Великорецкого. Кроме того, туристы посетят берег реки Великой, где по преданию явилась чудотворная икона Николая Чудотворца", - говорится в сообщении.

Турмаршрут разработали по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". В 2025 году также разработаны маршруты в город Вятские Поляны и Вятскополянский район, по городам Нолинск, Слободской, Белая Холуница и Кирово-Чепецк, Афанасьевскому и Нагорскому районам.

О крестном ходе

Великорецкий крестный ход - один из самых протяженных крестных ходов в России. Он проходит в Кировской области ежегодно с 3 по 8 июня, начинается от Свято-Успенского собора Кирова, идет через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово в село Великорецкое, где проводятся молебны в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются в Киров 8 июня. В крестном ходе участвуют тысячи паломников из разных городов и сел России.

Как сообщается на сайте Вятской епархии, согласно церковному преданию, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. Он принес икону домой, вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по округе, люди приходили на место явления иконы, общими усилиями построили на берегу реки часовню, а позже храм. В 1392 году, беспокоясь за святыню, верующие перенесли икону с берегов реки Великой в Хлынов (прежнее название Кирова) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления.

До 1920-х годов образ Николая Великорецкого находился в кафедральном соборе Вятки, отсюда же начинался крестный ход. После уничтожения собора икона исчезла. С 1930-х по 1990-е годы Великорецкий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все эти годы приходили к святому месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 2000 году указом патриарха Алексия II Великорецкому крестному ходу присвоили статус всероссийского. В 2025 году около 21 тыс. человек отправились из Кирова в крестный ход.