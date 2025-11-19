В России открыли свыше 2,5 тыс. литературных клубов

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что материалы для встреч таких клубов разрабатываются совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина и экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. литературных клубов открыто по всей России. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на заседании совета.

"Мы планировали, что до конца года будет открыта тысяча таких литературных клубов. Рад сообщить, что на текущий момент чуть больше 2,5 тыс. [открыто], думаю, что еще прибавится [литературных клубов] до конца года", - сказал Древаль.

Он сказал, что материалы для встреч таких клубов разрабатываются совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина и экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы. "Это материалы, которые позволяют клубу проводить встречи в разных форматах, работать с произведениями, проводить встречи с деятелями культуры", - сказал Древаль, добавив, что разработано уже 78 таких материалов.

Глава просветительской организации отметил, что "Знание" получает обратную связь от кураторов клубов - преподавателей русского языка и литературы. "Они говорят нам два ключевых комментария: первое - это высококачественный материал, второе - неподдельный, настоящий интерес детей, участников клубов к этим занятиям", - резюмировал Древаль.