Около 150 тыс. экземпляров работ победителей "Родной игрушки" выпустят до конца года

Конкурс призван стимулировать разработку и производство отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. экземпляров работ победителей всероссийского конкурса "Родная игрушка" будет выпущено до конца 2025 года. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на заседании совета.

Он напомнил, что конкурс призван стимулировать разработку и производство отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

"Сейчас мы на самом сложном этапе находимся - этапе, связанном с производством. Мы помогаем заключать контракты с победителями <…>, всего порядка 150 тыс. экземпляров [работ победителей конкурса] будут выпущены уже в этом году. И все остальные обязательно будут выпущены в следующем году", - сказал глава просветительской организации.

Он также поддержал предложение посвятить второй сезон конкурса разработке игр и игрушек в том числе для учреждений дошкольного образования. "Конкурс во втором сезоне имеет смысл направить не только на тех, кто подает идеи, но и на тех, у кого есть уже готовые прототипы или кто уже выпускает сегодня, наполняет прилавки детских магазинов игрушками", - резюмировал Древаль.

Конкурс "Родная игрушка" запущен в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина. Организатором конкурса является общество "Знание", соорганизатором - Движение первых.