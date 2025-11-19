В Мурманской области стартовал новый горнолыжный сезон

Курорт "Большой Вудъявр" в Кировске первым начал работу

МУРМАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон 2025-2026 годов стартовал в Мурманской области. Первым начал работу курорт "Большой Вудъявр" в Кировске, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"В Мурманской области сезон официально открыт. Первым распахнул свои двери горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в Кировске. Здесь вас ждут 30 км трасс, 18 км из которых освещены, что позволяет с комфортом кататься в любое время, а также самый длинный освещенный спуск в стране. В прошлом году, благодаря нашему партнерству с "Фосагро", мы открыли новую канатную дорогу на Южном склоне", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Горнолыжный сезон в Хибинах открывается в ноябре и длится около 200 дней, что является самым продолжительным периодом катания в России на курортах сопоставимой высоты. В прошлом сезоне "Большой Вудъявр" принял более 450 тыс. гостей.

"В эту субботу, 22 ноября, откроется основной склон горнолыжного комплекса "Салма" вблизи Полярных Зорь. А всего в этом сезоне для любителей зимних видов спорта будут работать 11 горнолыжных комплексов в регионе", - добавил Чибис.

О курортах и туризме в Мурманской области

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС "Салма" расположен на 1 187 км федеральной трассы Р-21 "Кола", в 10 км от города Полярные Зори. На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами, пунктом проката и кафе.

Кировск находится в 200 км к югу от Мурманска и в 33 км от аэропорта Хибины. В черте Кировска расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", который является одним из самых востребованных в РФ. Сезон в Кировске является самым длинным в России, начинаясь в ноябре и заканчиваясь в мае-июне.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Число туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на 10-15%. Власти Мурманской области рассчитывают, что в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметка в 1 млн туристов будет достигнута в ближайшие два-три года. 2025 год в Заполярье объявлен Годом промышленного туризма.