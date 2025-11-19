В ЮФУ создадут единый интернет-портал о разработках в сфере микрофлюидных технологий

К концу первого квартала 2026 года планируется полностью завершить сбор и размещение информации об участниках и образовательных ресурсах на специализированном интернет-портале

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) до конца первого квартала 2026 года создадут интернет-портал, агрегирующий информацию о специалистах, занимающихся разработкой в области микрофлюидных технологий в России. Создание подобной платформы отвечает целям национального проекта "Новые материалы и химия", запущенного в 2025 году, сообщила пресс-служба вуза.

"В ЮФУ инициировали создание всероссийского сообщества специалистов по микрофлюидным технологиям. К концу первого квартала 2026 года планируется полностью завершить сбор и размещение информации об участниках и образовательных ресурсах на специализированном интернет-портале. ЮФУ также готов стать интегратором для разработки междисциплинарной сетевой образовательной программы для подготовки кадров в этой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что микрофлюидика позволяет создавать миниатюрные "лаборатории на чипе" для сверхбыстрого химического анализа, разработки новых лекарств, высокоточной медицинской диагностики и решения задач в области пищевой и химической промышленности.

Как проинформировали в пресс-службе, в текущем году в Южном федеральном университете состоялась II Международная конференция Smart Microfluidics 2025, которая является площадкой по кооперации науки и промышленности в решении вопросов передовых микрофлюидных технологий.

"На выставке были представлены стенды ведущих компаний-разработчиков в данной области, что позволило участникам не только обменяться знаниями, но и на месте ознакомиться с современным оборудованием и определить пути для будущего сотрудничества с учеными ЮФУ. В конференции также приняли участие представители ведущих образовательных, научных организаций и промышленного сектора", - добавили в сообщении.

ЮФУ является участником программы "Приоритет-2030" и концентрирует усилия на решении задач научно-технологической и гуманитарной безопасности страны, сообщили в пресс-службе. В частности, на основе сетевой архитектуры взаимодействия университет создает производственно-технологические цепочки полного цикла.