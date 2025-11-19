Приложение "Московский транспорт" скачали уже около 9,5 млн раз

Пользователи более 69 млн раз посмотрели прогноз прибытия автобусов, электробусов и трамваев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Приложение "Московский транспорт" с момента его появления скачали около 9,5 млн раз. Чаще всего пользователи смотрят прогноз прибытия городского транспорта и строят маршруты, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С момента запуска приложения "Московский транспорт" в 2017 году его скачали уже более 9,4 млн раз. Самой востребованной функцией остается отслеживание прибытия городского транспорта в режиме реального времени", - сказал он.

За это время пользователи более 69 млн раз посмотрели прогноз прибытия автобусов, электробусов и трамваев; более 9 млн раз построили маршруты; более 1,6 млн раз открыли вкладку "аренда самокатов", где можно забронировать самокат, увидеть уровень его заряда, статус заказа и стоимость поездки. Кроме того, пассажиры более 1,5 раза смотрели информацию о пополнении карты "Тройка".