В России появится линейка учебников русского языка и литературы для колледжей

По словам советника президента РФ Елены Ямпольской, первые учебники для 5-7-х и 10-11-х классов должны быть завезены в российские школы 1 сентября 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новая линейка учебников по русскому языку и литературе будет разработана не только для школьных учреждений, но и для системы среднего профессионального образования. Об этом заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

"Мы создаем первую за все постсоветское время единую линейку государственных учебников по русскому языку и литературе не только для школы, но и для системы среднего профессионального образования", - сказала она в ходе расширенного заседания совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

По словам советника президента, первые учебники для 5-7-х и 10-11-х классов должны быть завезены в российские школы 1 сентября 2027 года, остальные учебники - с 1 сентября 2028 года.