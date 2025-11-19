В Орске завершают работы по декларированию защитных сооружений перед паводком

ОРЕНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Необходимые работы по декларированию защитных сооружений завершаются в Орске Оренбургской области, который в 2024 году пострадал от масштабного паводка. Вопрос подготовки к предстоящему паводку находится на контроле не только у региона, но и у федерального центра, сообщил губернатор Евгений Солнцев по итогам встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

"Обсудили и подготовку к предстоящему сезонному паводку. Этот вопрос на контроле не только у региона, но и у федерального центра. По моему поручению заканчиваются необходимые работы по декларированию защитных сооружений Орска. Доложил, что очередное совещание с участием служб, в том числе с Росводресурсами, Росгидрометом, состоится в начале декабря. Держу его на личном контроле. Для всех нас важно не допустить прошлогодних событий", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек

Кроме того, в ходе встречи Солнцев сообщил, что на сегодняшний день все муниципальные образования Оренбуржья вошли в отопительный период. Отпуск тепловой энергии происходит в штатном режиме.

По словам губернатора, Оренбургская область является одним из лидеров в РФ по уровню газификации. Показатель превышает 98% при среднероссийском в 75%. Солнцев отметил, что сетевым газом оснащена практически вся региональная промышленность. Идет активная работа и по догазификации домовладений граждан, с жителями заключено более 10 тыс. договоров.