В Шереметьево рассчитывают на скорое снятие барьеров для внедрения биометрии в аэропортах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор аэропорта "Шереметьево" Михаил Василенко считает, что трудности с законодательными барьерами по внедрению биометрии в аэропортах в ближайшее время решатся и технология будет быстро внедрена.

"Сейчас у нас в Пулково активно внедряется эта система, но есть некоторые проблемы. И в первую очередь это проблемы юридического плана о том, что есть трудности по внедрению этих процессов, которые связаны с законодательными барьерами. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос решится и в наших аэропортах быстро будет внедрена биометрическая система идентификации", - сказал он на форуме "Транспорт России".

По его словам, это позволит быстро и комфортно проходить контроль семьям с детьми.

Применение биометрии в российских аэропортах может начаться в течение нескольких лет, сейчас для этого создаются технологические возможности, сообщал ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

