Чилийский писатель Белл осудил агрессию Украины против детей Донбасса

Патрисио Мери Белл назвал нацистами украинских организаторов преступлений против мирного населения Донбасса
14:45

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Чилийский писатель и журналист Патрисио Мери Белл представил свою книгу "Дети Донбасса" в рамках организованного в Общественной палате (ОП) РФ круглого стола, на котором он также осудил преступления украинских властей против детей и мирного населения Донбасса. Об этом сообщил ТАСС член Общественной палаты Никита Анисимов.

"В ноябре 2025 года в ходе поездки в Донецк в составе гуманитарной миссии я смог лично услышать и увидеть свидетельства украинских преступлений против детей и мирного населения Донбасса, которые я осуждаю и организаторов которых считаю настоящими нацистскими преступниками", - приводит слова чилийского писателя Анисимов.

В ходе посещения столицы Донбасса Мери Белл побывал на мемориальном комплексе "Аллея ангелов", встретился с общественными деятелями ДНР и доставил гуманитарную помощь в Амвросиевский детский дом. По словам Анисимова, донбасские общественники подарили писателю розу, изготовленную из осколков боеприпасов, которыми украинские военные бомбили больницы, школы и детские сады Донецка.

Как указал Анисимов, целью Мери Белла при подготовке книги стала "демонстрация человеческого измерения конфликта". "Изданная в 2024 году в Чили книга была написана после серии дистанционных интервью, когда у писателя не было возможности посетить зону конфликта лично. Она подчеркивает преступления украинских властей против мирного населения исторических регионов России", - заявил Анисимов.

"Особенно важно, что эти сведения о преступлениях киевского режима в Донбассе получает аудитория не только в Чили, но и в других странах Латинской Америки, которые сегодня активно формируют альтернативные информационные нарративы, свободные от диктата западных медиа", - добавил он и выразил уверенность в том, что чилийский автор "поможет дальнейшему распространению правды о происходящем в России в информационном пространстве Латинской Америки".

Роль книги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, принявшая участие в круглом столе, поблагодарила Мери Белла за его гражданскую позицию и те усилия, которые он прилагает для сохранения правды и ее донесения в различные уголки мира.

"Писатель, журналист, он не боится говорить правду. И мы знаем, насколько сложно идти против укоренившихся в некоторых странах цензуры, давления, угроз, лжи. Несмотря на это, Патрисио мужественно и честно выполняет свой долг журналиста, да и просто неравнодушного, искреннего человека", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в книге Мери Белла "повествуется о судьбах русскоязычного населения в условиях боевых действий, о страданиях мирных жителей, особенно детей, об ответственности украинских нацистов за происходящее". "Эта правда, которую вы несете, особенно важна на фоне нескончаемого потока лжи и манипуляций, в том числе с использованием темы детей", - отметила Захарова.

В свою очередь заместитель секретаря ОП РФ, директор Музея Победы Александр Школьник отметил, что книга Мери Белла "стала попыткой гуманитарного осмысления трагедии и пробуждает сострадание к детям, живущим в условиях военных действий в Донбассе". "Мы видим в вашей работе реальный вклад в общественную дипломатию - ту самую дипломатию для людей, которая позволяет преодолевать барьеры и строить взаимопонимание между нашими странами поверх политических разногласий", - обратился к чилийскому автору Школьник.

Как сообщил Анисимов, по итогам встречи Мери Белл был награжден благодарственным письмом ОП РФ за вклад в развитие общественной дипломатии. 

