За ошибочные штрафы предложили давать месяц бесплатной парковки

Депутаты Госдумы отметили, что участились случаи назначения штрафов без нарушения ПДД, из-за чего гражданам приходится отменять постановления в судебном порядке

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением предоставлять бесплатную парковку сроком на один месяц гражданам, которым ошибочно назначен штраф за нарушение ПДД. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что участились случаи назначения штрафов без нарушения ПДД, из-за чего гражданам приходится отменять постановления в судебном порядке. По словам парламентариев, гражданам не компенсируют прямые судебные издержки, а также время, усилия и моральный ущерб.

"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить профильным департаментам Минтранса совместно с МВД, Минцифры и заинтересованными органами исполнительной власти проработать возможность внедрения механизма предоставления гражданам одного месяца бесплатной парковки в автоматическом порядке в случае отмены ранее наложенного штрафа за нарушение ПДД", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что реализация указанной инициативы не только обеспечит добропорядочному водителю, незаконно обвиненному в нарушении, ощутимое возмещение неудобств, но и позволит повысить безопасность участников дорожного движения.