ТАСС провел День открытых дверей для более 100 студентов

Учащимся вузов рассказали о значении новостей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ТАСС провел День открытых дверей для более 100 студентов в здании на Тверском бульваре. В ходе встречи учащимся вузов рассказали о значении новостей, месте ТАСС в российском медиапространстве и развитии международной корреспондентской сети ТАСС.

"ТАСС - одно из старейших средств информации в России, основанное согласно приказу его императорского величества Николая II. <…> Мы занимаемся борьбой с фейками, борьбой с настоящими информационными атаками на нашу страну, которые наблюдаются особенно в последние три года", - обратился к студентам генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Он отметил, что вместе с АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа" ТАСС учредил Международную ассоциацию фактчекинга - нашу общую "фабрику правды" в противовес западным "фабрикам лжи". Агентство публикует совместные международные расследования, разоблачающие фейки.

"Важнее, чем оперативность, может быть только одно - точность излагаемого факта. С незапамятных времен, при Советском Союзе, всегда считалось, что, если ТАСС о чем-то не сообщил, значит оно и не происходило. А если ТАСС сообщил, значит так оно и было. Почему? Потому что по ТАСС сверяли точность происходящего, правдивость каких-то явлений, процессов, событий", - рассказал Кондрашов про принципы редакционного стандарта агентства.

Генеральный директор агентства отметил, что сегодняшняя встреча прошла в год 80-летия Победы. Он напомнил, что журналисты-тассовцы вместе Красной армией дошли до Рейхстага и создали летопись героических лет: в сообщениях, фотографиях, плакатах "Окна ТАСС".

О ТАСС

Кондрашов добавил, что корпункты и представительства агентства действуют по всей стране и в десятках государств. Региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону, 67 корпунктов в регионах России, а также 59 представительств в 54 странах позволяют ТАСС оперативно получать и распространять достоверную информацию о событиях среди максимально широкой аудитории.

Кроме того, студентам провели экскурсию по историческому зданию информационного агентства, показали редакции выпуска и международной информации, рассказали о сокровищах фотоархива. В мероприятии приняли участие студенты из МГУ имени М. В. Ломоносова, РГГУ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова и других.