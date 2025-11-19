В Щукино установили карантин после заражения домашнего животного бешенством

Власти установили карантин до 17 января 2026 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы установили карантин по бешенству в Щукино из-за случая заболевания домашнего животного. Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на сайте столичной мэрии.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.

Случай заболевания был выявлен 17 ноября в квартире на улице Гамалеи, 19 к. 1. Неблагополучным пунктом признана вся территория, прилегающая к эпизоотическому очагу (квартире) и ограниченная улицами: Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом.

На период карантина в пункте запрещено проведение мероприятий с животными, вывоз с территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой на специализированные предприятия или вывоза вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза.