Страховые пенсии россиян с 1 января проиндексируют на 7,6%

Индексация затронет 38 млн пенсионеров, подчеркнули в Минтруде

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Страховые пенсии в России планируют проиндексировать на 7,6% с 1 января 2026 года. Это касается и работающих, и неработающих пенсионеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ со ссылкой на слова статс-секретаря - заместителя министра труда и социальной защиты России Андрея Пудова.

"Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции - на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы в привычные даты - с 1 апреля - по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%. Соответствующий проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении", - приводятся в сообщении слова Пудова.

В Минтруде отметили, что индексация с 1 января страховых пенсий затронет 38 млн пенсионеров, причем как неработающих, так и работающих. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит нарастить объем поддержки для почти 4,4 млн получателей.

Средства на обеспечение этих выплат предусмотрены в полном объеме, уточнили в ведомстве.

Документ был ранее принят Госдумой во втором чтении в рамках законопроектов бюджетного пакета на 2026 год. В третьем чтении рассмотрение бюджета запланировано на 20 ноября, следует из проекта бюджета Соцфонда. Индексация социальной пенсии составит 6,8%.

Стоимость одного пенсионного коэффициента будет установлена в размере, равном 156 рублей 76 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля 69 копеек, что соответствует коэффициенту индексации 7,6%.