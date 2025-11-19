Матвиенко: Всемирный русский народный собор стал авторитетной площадкой

Председатель Совфеда поблагодарила представителей Русской православной церкви и всех, кто принимал непосредственное участие в организации Собора

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Всемирный русский народный собор (ВРНС) является авторитетной площадкой для взаимодействия представителей государственной власти, духовенства и общественных институтов. Такое мнение выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в приветствии, которое зачитал первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора.

"Долгие годы Собор является авторитетной коммуникационной площадкой для представителей органов государственной власти, духовенства, общественных институтов, деятелей науки и культуры, людей, чувствующих ответственность за настоящее и будущее Родины", - говорится в приветствии.

Спикер СФ поблагодарила представителей Русской православной церкви и всех, кто принимал непосредственное участие в организации Собора.

"В 2025 году Россия отмечает праздник, объединяющий всех граждан нашей многонациональной страны гордостью за Отчизну, радостью победы и скорбью по погибшим, - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особенно важно, что мы обращаемся к этой теме сегодня, ведь защита Отечества - не только воинский и трудовой, но и прежде всего духовный подвиг, совершаемый героическим сердцем", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что инициативы Собора будут способствовать сохранению культурно-исторического наследия страны, воспитанию молодежи в духе патриотизма, развитию и процветанию России.