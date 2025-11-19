Гендиректор ИРИ: полной блокировки YouTube в России не будет

Алексей Гореславский при этом уточнил, что фиксируется устойчивый тренд на снижение интереса к контенту этой платформы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Закрытия или полной блокировки YouTube в России не планируется, в этом нет смысла. Об этом заявил генеральный директор АНО Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Будет ли закрытие? А зачем?" - сказал он.

Гореславский уточнил, что фиксируется устойчивый тренд на снижение интереса к контенту этой платформы. "Сейчас YouTube не запрещен, не находится в блокировке в отличие от Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС), но мы не финансируем продвижение в этих соцсетях", - пояснил гендиректор ИРИ.

"Если вы популярный блогер, у вас есть 100 тыс. подписчиков, придете к нам и скажете, что сделаете классный проект, то мы дадим добро, но 70% вам надо будет набрать в ВК, в Rutube или Max - в российских социальных сетях, а 30% уже сможете сделать в YouTube", - сказал он, добавив, что важно оставаться в этих средах с отечественным контентом.