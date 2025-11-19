На Ставрополье создадут центр спортивной реабилитации ветеранов СВО

В регионе спортом и физической культурой регулярно занимаются 62,6% жителей в возрасте от 3 до 79 лет

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Центр спортивной реабилитации ветеранов специальной военной операции создадут в городе Ставрополе. Ведется подбор площадки для размещения центра, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Губернатор Владимир Владимиров поручил создать в Ставрополе центр спортивной реабилитации для ветеранов СВО. Администрация краевого центра в ближайшее время проработает вопрос выделения площадки под новый объект", - говорится в сообщении по итогам заседания краевого правительства.

В 2025 году на Ставрополье 120 ветеранов СВО стали участниками Кубка "Защитники Отечества". Проведены три сбора по подготовке краевой команды для участия в следующем этапе кубка. До конца года в регионе запланированы еще несколько спортивных мероприятий для ветеранов СВО.

"Мы видим, что от наших воинов, вернувшихся с передовой, есть запрос на занятия спортом, участие в спортивных мероприятиях. Прошу активизировать работу для создания необходимых условий, чтобы этот запрос удовлетворить", - цитирует управление Владимирова.

По данным правительства края, в регионе спортом и физической культурой регулярно занимаются 62,6% жителей в возрасте от 3 до 79 лет. По этому показателю Ставрополье занимает 17-е место в России и первое - в СКФО. В регионе работают почти 5,2 тыс. спортивных сооружений. Уровень обеспеченности жителей края спортивными объектами по итогам прошлого года достиг 62,91%, увеличившись 1,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2021 по 2024 годы в крае построили и реконструировали 26 спортивных объектов.

На Ставрополье развивается также адаптивный спорт. С 2019 года по 2024 год число жителей края, занимающихся адаптивной физкультурной и спортом, увеличилось более чем на 40%. Охват достиг 45 тыс. человек. Больше половины спортивных объектов края приспособлены для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.