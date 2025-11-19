Маск заявил, что копии статей Grokipedia будут рассылаться по Солнечной системе

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Илон Маск сообщил, что копии статей Grokipedia будут периодически распространяться по всей Солнечной системе для сохранения накопленных человечеством знаний.

"Многочисленные копии будут периодически распространяться по всей Солнечной системе, чтобы сохранить знания для будущих цивилизаций, если наша погибнет или погрузится в варварство. Мы принимаем урок Александрийской библиотеки близко к сердцу", - написал он в X.

Бизнесмен отметил, что Grokipedia будет переименована в "Галактическую энциклопедию", когда начнет соответствовать этому названию. Проект задуман как огромное хранилище всех знаний о Вселенной с открытым исходным кодом.

Онлайн-энциклопедию запустила компания Маска xAI. 28 октября поисковик американской компании Google не выдавал ссылки на нее, предлагая взамен вариант "Википедия".