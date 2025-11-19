Минпросвещения: регионы будут сами предлагать профессии для не сдавших ГИА

Это значит, что выпускники приобретут не только реальные навыки, но и получат возможность гарантированного трудоустройства, заявили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Список профессий, которые смогут получить не сдавшие ГИА девятиклассники, будут составлять региональные органы власти под кадровые потребности местных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Государственная дума на пленарном заседании 19 ноября во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому девятиклассники, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Согласно документу, девятиклассники, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты на ГИА, имеют право на бесплатное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих.

"Принятые изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" расширяют возможности получения девятиклассниками профессии. Ребята смогут развить практические компетенции параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена. Важно, что список профессий будут составлять региональные органы власти - под кадровые потребности местных предприятий. Это значит, что выпускники приобретут не только реальные навыки, но и получат возможность гарантированного трудоустройства", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

При этом в период прохождения курса профессионального обучения учащийся продолжает осваивать программу основного общего образования в установленном действующим законодательством порядке.

В пресс-службе уточнили, что учащийся по итогам освоения основных образовательных школьных программ может пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Законопроект был внесен в целях популяризации рабочих профессий и обеспечения расширения возможностей их бесплатного получения. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.