Между Брянском и Санкт-Петербургом запустили первый двухэтажный поезд

В состав поезда включены купейные вагоны с двух- и четырехместными купе, а также вагон-бистро

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Первый двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня на маршрут между Брянском и Санкт-Петербургом вышел первый двухэтажный поезд", - говорится в сообщении.

Как отметил замначальника МЖД Марат Шайдуллин, для запуска состава была проделана большая работа по подготовке инфраструктуры. "В частности, в парке пассажирских вагонов была построена новая смотровая зона для оперативного и качественного предрейсового осмотра и экипировки подвижного состава. Она оборудована системами освещения, водоотведения, воздухоснабжения пневмоинструментов", - приводит слова Шайдуллина пресс-служба.

Отмечено, что в состав поезда включены купейные вагоны с двух- и четырехместными купе, а также вагон-бистро. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля и биотуалетами, в купе имеются зарядки, также предусмотрены места для маломобильных пассажиров. Поезд будет курсировать ежедневно.