Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по менингококковой инфекции

Среднемноголетний уровень заболеваемости не превышен, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Среднемноголетний уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в России не превышен, ситуация стабильная. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на врача-инфекциониста Андрея Позднякова сообщила о том, что тяжелые формы менингококковой инфекции дают высокую летальность. Уточнялось, что если в коллективах происходит вспышка менингококка, то человек с большой вероятностью заразится. Эксперт порекомендовал вакцинироваться от менингококка.

"Роспотребнадзор постоянно отслеживает эпидемиологическую ситуацию по менингококковой инфекции. С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено. Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах Российской Федерации, где принимаются эффективные профилактические меры. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в Российской Федерации стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости", - говорится в сообщении.

Иммунизация проводится во всех субъектах РФ в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и с учетом региональных календарей профилактических прививок. Для диагностики инфекции применяются отечественные тест-системы.