Путин считает, что среднюю продолжительность жизни можно продлить до 150 лет
Редакция сайта ТАСС
17:42
обновлено 18:00
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни может быть однажды доведена до 150 лет, но человеку и этого будет недостаточно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на конференции Сбера AI Journey.
"Можно, наверное, довести [продолжительность жизни] и до 150 лет. Но <...> всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда", - сказал Путин.