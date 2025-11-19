Путин считает, что среднюю продолжительность жизни можно продлить до 150 лет

Президент отметил, что этого будет всегда мало, как и денег

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни может быть однажды доведена до 150 лет, но человеку и этого будет недостаточно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на конференции Сбера AI Journey.

"Можно, наверное, довести [продолжительность жизни] и до 150 лет. Но <...> всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда", - сказал Путин.