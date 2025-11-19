Путин: в основе национальных платформ РФ должны быть ценности всех ее народов

Президент России отметил, что такая база дает смысл жизни

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Национальные технологические платформы РФ должны основываться в том числе на традиционных ценностях всех народов России. Именно такая база дает смысл жизни, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности. Говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и свое выступление сейчас хочу вот этим закончить. В основе разработок наших национальных платформ должны лежать, прежде всего, наши традиционные ценности - всех народов Российской Федерации", - сказал Путин.