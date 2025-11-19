Путин объяснил, зачем молодежи нужно учить языки в эпоху автопереводов

Президент РФ отметил, что это позволяет погрузиться в иную культуру и прожить "еще одну жизнь"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проблема использования "на автомате" ИИ-помощников, в том числе переводчиков, очень остра, поскольку молодежи невозможно объяснить, зачем, например, изучать иностранные языки. А это необходимо, поскольку позволяет погрузиться в иную культуру и прожить "еще одну жизнь", подчеркнул президент России Владимир Путин на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства посетовал, что уже сейчас "в школе можно на любой вопрос учителя кнопку нажать - и получить ответ, мгновенно причем, но думать не надо". "А в области, скажем, иностранных языков - вот попробуйте современного молодого человека убедить в том, что нужно изучать иностранный язык. И знаете, ответ какой будет? "А зачем?" Спросил "Алису" или Германа Оскаровича [Грефа] в его чатах - бум, тут же переводят в режиме онлайн", - описал президент.

По словам Путина, в это ситуации обязательно нужно найти "правильный ответ" и "внедрять эту позицию в сознание - в данном случае молодого человека". "Что такое изучение иностранного языка? Это же не только использование его в быту либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, дает прожить еще одну жизнь", - описал глава государства.

Знаток немецкой литературы и свободно владеющий немецким языком российский президент заметил: "Одно дело Гейне читать в переводе - даже очень хорошем, - а другое дело - в подлиннике. Нюансов столько много, а стопроцентного перевода быть не может, это невозможно. Потому что не передать тонкости того, о чем говорит автор".

"Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, начинаешь хотя бы отчасти понимать душу носителей языка, душу этой культуры, - заключил Путин. - И вот это огромная гуманитарная ценность".