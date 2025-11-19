КЧР вошла в топ-10 регионов России по развитию молодежной политики

С начала года в республике провели почти 370 различных молодежных форумов и слетов

ЧЕРКЕССК, 19 ноября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) вновь вошла в число российских регионов с лучшим показателем работы с молодежью. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Наша республика уже третий год подряд входит в топ-10 регионов России, показывающих наибольшую эффективность в работе с молодежью. <...> Высокие показатели подтверждают, что выбранная нами стратегия развития молодежной сферы работает, а молодежь региона активно включена в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь", - говорится в сообщении.

Глава Карачаево-Черкесии отметил, что в регионе последовательно создаются условия для реализации творческих, образовательных, добровольческих, социальных проектов молодежи. "Сегодня в республике функционируют два молодежных центра в Черкесске и Кавказском. Еще три планируем открыть в Хабезском, Урупском и Зеленчукском районах. Приоритетным направлением остается патриотическое воспитание. В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества мы уделяем особое внимание инициативам, которые формируют уважение к историческому наследию, героизму старшего поколения и современных героев", - написал Темрезов.

С начала года в республике провели почти 370 различных молодежных форумов и слетов, образовательных смен и других мероприятий, направленных на раскрытие талантов молодежи, развитие лидерских качеств и реализацию значимых проектов.