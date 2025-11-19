Меликов предложил учредить Республиканский День памяти защитников Отечества

Речь об этом шла на встрече с родными военнослужащих в Кизлярском районе

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с инициативой учреждения Республиканского Дня памяти погибших защитников Отечества в республике. Речь об этом шла на встрече с родными военнослужащих, состоявшейся после открытия Сада памяти в Кизлярском районе, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Мы с вами все вместе должны подумать, как почтим память наших защитников в городах и районах республики. Думаю, лучшего места, чем сады памяти, для этого не найти", - подчеркнул Меликов.

Он предложил объединить усилия, и призвал собравшихся принять участие в подготовке предложений для будущей акции.

По мнению Меликова, проведение такого дня станет символичным актом в свете объявленного президентом России 2026 года Годом единства народов России.