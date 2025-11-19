Журналисты из Африки обсудили в Казани возможности сотрудничества с их странами

Для представителей африканских агентств также была организована экскурсия по Старо-Татарской слободе

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 19 ноября./ТАСС/. Сотрудники информационных агентств из 10 стран Африки посетили в ходе пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы" Агентство инвестиционного развития (АИР) Республики Татарстан. Они поучаствовали в дискуссии и задали вопросы о возможностях сотрудничества региона с их странами, передает корреспондент ТАСС.

Презентацию для африканских журналистов провела руководитель ведомства Талия Минуллина. Член правительства республики рассказала сотрудникам СМИ Африки о развитии региона, экономика которого в последние годы "всегда растет".

В целом в экономику Татарстана инвестировали 79 стран, добавила руководитель агентства. Первая страна по объему инвестиций в регион - Турция. "Очень любим мы друзей из Африки. Но пока наше сотрудничество не так развивается, как с другими странами", - отметила Минуллина.

Во время сессии опросов и ответов африканские журналисты задавали вопросы в том числе о сотрудничестве Татарстана с континентом и о привлечении инвестиций. "Африка сама хорошо привлекает инвестиции. И африканские страны - сами растущие рынки. <…>. Мы стараемся держать руку на пульсе и смотреть, как африканские страны развиваются", - пояснила глава ведомства.

Представителя Демократической Республики Конго (ДРК) интересовал вопрос возможности поставок и лизинга авиации, а также механизм получения статуса города-побратима. Представитель Гвинеи спрашивал о том, есть ли у Татарстана интерес к добыче полезных ископаемых в его стране. Журналистку из Камеруна интересовал вопрос проведения культурного обмена и показа африканских фильмов в Татарстане. Кроме того, сотрудники информагентств с удивлением узнали, что Казань в 2026-м году будет культурной столицей исламского мира, согласно решению министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

После посещения АИР для представителей агентств Африки была организована экскурсия по Старо-Татарской слободе, которая завершилась ужином в присутствии руководства республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

О пресс -туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" пройдет с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и власти.