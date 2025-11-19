Команда из Свердловской области победила в проекте "Первый студенческий"

На финал проекта в Москве собрались более 120 команд

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Победителем всероссийского проекта Движения первых "Первый студенческий" стала команда из Свердловской области. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил председатель правления движения Артур Орлов.

На финал проекта в Москве собрались 500 студентов - более 120 команд, которые успешно прошли все конкурсные этапы.

"С большим удовольствием наградил победителей - команду Свердловской области "Лидеры студенчества". Проект нацелен на то, чтобы включить студентов-новичков в деятельность первичек через регулярные встречи, события и активности. При поддержке Движения первых инициатива ребят будет масштабирована на всю страну", - написал Орлов.

Он сообщил, что всего в 2025 году в проекте приняли участие более 25 тыс. студентов из 2,5 тыс. учреждений СПО и вузов. "Для нас важно, чтобы участники проекта, получив знания и опыт, становились наставниками для новых участников Движения первых", - заключил председатель правления движения.