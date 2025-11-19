В Вене храмы включили красную подсветку в знак поддержки преследуемых христиан

В католических храмах города проходят соответствующие тематические службы

Хофбург - резиденция президента Австрии © Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Более 20 христианских храмов и государственных учреждений включили красную подсветку в Вене, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме гонений на христиан в рамках акции "Красная среда" католической организации Kirche in Not ("Церковь в беде"). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Цвет подсветки с белого на красный сменил и Хофбург - резиденция президента Австрии. Кроме того, в католических храмах города проходят соответствующие тематические службы. География акции не ограничивается Веной, а проходит на всей территории альпийской республики. В ней принимают участие 230 храмов и учреждений.

Как отмечают организаторы акции в пресс-релизе, всего в мире насчитывается более 50 стран, где 200 млн последователей различных христианских конфессий подвергаются гонениям. Прежде всего речь идет о странах глобального Юга.