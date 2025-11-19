В Ростовской области предложили ограничить продажу бензина несовершеннолетним

Запрет не коснется 16-летних водителей мопедов, имеющих права соответствующей категории

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области предложила запретить продажу топлива несовершеннолетним для заправки на АЗС кроссовых мотоциклов, питбайков и других средств передвижения для обеспечения безопасности на дорогах. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.

"Ограничение свободного приобретения моторного топлива для заправки кроссовых мотоциклов, являющихся спортинвентарем, питбайков и других подобных средств передвижения не позволит лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста и зачастую не имеющим прав на управление, выезжать на дороги общего пользования, подвергая опасности свою жизнь и создавая угрозу другим участникам дорожного движения", - говорится в тексте проекта областного закона.

Уточняется, что запрет не коснется 16-летних водителей мопедов, имеющих права соответствующей категории.

Вступить в силу новый региональный закон в случае принятия может 1 марта 2026 года.