Ленобласть сделает акцент на восстановлении инфраструктуры Енакиева ДНР

Регион обустроит молодежный центр, отремонтирует интернаты и объекты ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область обустроит молодежный центр, отремонтирует интернаты и сделает акцент на восстановлении объектов ЖКХ в Енакиеве ДНР в 2026 году, сообщил губернатор области Александр Дрозденко, посетивший подшефный город.

"В программе восстановления подшефного Енакиева на 2026 два приоритета: дети и инфраструктура. Интернаты Енакиева - объекты, на которых не будем экономить, здесь растут дети, которым больше всего нужна забота. <...> По инфраструктуре - продолжаем дорожные ремонты, серьезно беремся за ЖКХ: строительство каптажных колодцев, восстановление канализационных сетей Карло-Марксово. Бывший кинотеатр "Орион" восстановим как молодежный центр", - написал Дрозденко в своем Тelegram-канале.

Он добавил, что во время поездки в Енакиево осмотрел школу-интернат № 2, где обновили систему отопления, окна и кровлю. Силами Ленинградской области обустраивают футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Кроме того, там проведут капремонт бытовых комнат и душевых. В числе других планов на 2026 год в подшефном городе: комплексная программа диспансеризации, гастроли ленинградских театров и коллективов, каникулы детей в Ленобласти и Санкт-Петербурге.

Вместе с Дрозденко объекты восстановления осмотрел премьер-министр ДНР Андрей Чертков. По его словам, восстановление подъезда пятиэтажки, серьезно поврежденной обстрелом ВСУ, идет в графике. Среди планов - обновление фасадов, замена окон и благоустройство территории социального центра "Рябинка". "Александр Юрьевич Дрозденко из тех руководителей, кто лично вникает в детали и строго контролирует выполнение взятых обязательств. Ценю такой ответственный подход к общему делу", - отметил Чертков в своем Telegram-канале.