Санкт-Петербург окажет помощь Кубе после урагана

Городские власти передадут медикаменты и два автомобиля, включая машину скорой помощи

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург окажет помощь пострадавшим от урагана "Мелисса" районам Кубы, предоставив лекарства и 2 автомобиля, в том числе машину скорой помощи. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, который в среду начал свой визит в карибскую республику с посещения одного из наиболее сильно пострадавших от урагана городов - Сантьяго-де-Куба на востоке острова.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, в Сантьяго-де-Куба состоялась встреча Беглова с главой администрации одноименной провинции Кубы Мануэлем Фальконом Эрнандесом. "В ходе этой встречи губернатор города на Неве передал Фалькону Эрнандесу сертификаты на машину скорой помощи и автомобиль "Лада Искра", которые прибудут на Кубу морем в максимально короткий срок", - рассказали в пресс-службе. Там сообщили также, что делегация Северной столицы привезла с собой лекарства для жителей Сантьяго-де-Куба.

Беглов рассказал своему кубинскому коллеге, что делегация Санкт-Петербурга готовилась устроить праздник по случаю 510-летия со дня основания Сантьяго-де-Куба, который является вторым по значимости городом карибской республики после столицы Гаваны. "Но реальная ситуация внесла коррективы, - привели в пресс-службе слова губернатора. - Узнав о масштабах разрушений, которые принес ураган "Мелисса", мы не могли остаться в стороне". Беглов также рассказал Фалькону Эрнандесу, что в предыдущие века город на Неве не раз подвергался сильнейшим наводнениям, а в годы войны пережил самую страшную в истории человечества блокаду. "Мы хорошо знаем цену мужеству, самоотверженности и взаимопомощи, - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга. - Именно в трудные моменты особенно видна прочная нить дружбы, связывающая наши страны и наши города".

В пресс-службе отметили также, что сам Сантьяго-де-Куба и Санкт-Петербург являются городами-партнерами, в прошлом году они отметили 50 лет установления побратимских отношений. Там напомнили, что этим летом город на Неве принимал школьников из Сантьяго-де-Куба на празднике выпускников "Алые паруса".

"Глава Северной столицы России отметил, что Санкт-Петербург и Сантьяго-де-Куба вносят значительный вклад в развитие партнерства двух стран в рамках курса на укрепление братских отношений, который продолжают президенты Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес", - подчеркнули в пресс-службе.