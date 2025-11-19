Победителями пятого сезона проекта "Топблог" стали 30 блогеров

Всего для участия в треке подали более 8,5 тыс. заявок из всех регионов России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Финал трека "Министерство контента" всероссийского проекта "Топблог" завершился в мастерской управления "Сенеж", победителями стали 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В мастерской управления "Сенеж" завершился финал "Министерства контента" - ключевого трека юбилейного сезона всероссийского проекта "Топблог" президентской платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на финале были названы 30 победителей пятого сезона проекта.

О треке

Всего для участия в треке было подано более 8,5 тыс. заявок из всех регионов России, по итогам отбора 700 участников - блогеры и представители госсектора - прошли программу допобразования, а 150 сильнейших вошли в команды федеральных министерств.

Значимость трека подчеркнул генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, отметив, что программа стала важным этапом в развитии медиасферы. "Для президентской платформы "Россия - страна возможностей" трек стал подтверждением того, что государственная коммуникация может опираться на профессиональное медиасообщество", - сказал он.

Трек был создан проектом "Топблог" и мастерской управления "Сенеж" совместно с пятью министерствами, которые задавали объединенным командам реальные социальные задачи и направляли работу над проектами. Получившиеся медиапроекты презентовали на финале представителям руководства федеральных министерств. В дальнейшем они будут рассмотрены министерствами для оценки их потенциала и возможного практического использования.

Всероссийский проект "Топблог" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.