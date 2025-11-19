В Ингушетию вернули части барельефа древнейшего христианского храма в РФ

Артефакты передали в Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Мальсагова

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры Чеченской Республики передало Ингушетии части барельефа древнейшего христианского храма в России Тхаба-Ерды, который располагается в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма республики.

"Состоялась официальная встреча министра культуры и туризма Ингушетии Залины Льяновой с министром культуры Чечни Исой Ибрагимовым. В рамках встречи прошла торжественная процедура приема-передачи четырех фрагментов барельефных камней древнего храма Тхаба-Ерды, находившихся в Государственном музее Чеченской Республики. Предметы переданы в Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Мальсагова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при передаче артефактов специалисты соблюли все музейные нормы и регламенты.

"Обе стороны выразили признательность друг другу за конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество, подчеркнув важность совместных усилий по сохранению и популяризации культурного наследия. Данная передача является значимым событием в культурной жизни двух республик, способствующим укреплению межкультурных связей и сохранению исторического и материального наследия народов Северного Кавказа", - добавили в пресс-службе.

Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Храм расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения - 17 м, ширина - 7,5 м. Временем его основания принято считать VIII век.

На текущий момент на территории храма ведутся археологические раскопки и подготовка объекта к масштабным работам по реставрации.