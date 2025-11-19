В ДНР начнут возводить первую линию по сортировке ТКО

Строительство запланировали на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство первой линии по переработке отходов в ДНР намечено на 2026 год, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

"В следующем году в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" планируется начало строительства первой линии по сортировке отходов, что станет важным этапом в переходе к переработке и вторичному использованию ТКО, снижению объема захоронений и улучшению экологической обстановки в республике", - сказано в сообщении.

Отмечается, что региональной оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Донснабкомплект" работает над переходом на российские экологические нормы. Вместе с муниципалитетами предприятие обслуживает 17 полигонов ТКО, с начала 2025 года на девяти из них насыпаны валы для улучшения защиты окружающей среды. Также вырыты противопожарные рвы, постелены технологические дороги, установлены емкости с водой для тушения пожаров, закуплено необходимое оборудование для борьбы с огнем. "В целях соответствия российским требованиям введена система взвешивания поступающих отходов, установлено семь весовых комплексов", - заключили в министерстве.

В июле в "Донснабкомплекте" сообщили ТАСС, что с этого года начнут приводить к норме площадки для ТКО.