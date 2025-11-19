В Ярославле вручили награды телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион"

За победу боролись участники из 82 городов и населенных пунктов России

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Победителей XXIV всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" наградили в среду в старейшем театре России - Театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле, бронзовые статуэтки "Орфей" получили журналисты из Бурятии, Мордовии, Якутии, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Ярославской и ряда других областей. Награды вручались в 20 номинациях, передает корреспондент ТАСС.

"Конкурс проходит 24-й раз, и, конечно, нам очень приятно, что он проходит на сцене старейшего русского театра. <…> Я хочу всех поздравить с этим сегодняшним событием, идет 24-й сезон "ТЭФИ-регион". Напряженная жизнь, сложная во всех регионах страны, сегодня мы работаем на самых разных территориях - и на новых территориях, исторических территориях, можно так сказать. Все драматично, напряжено и одновременно мы видим, что сохраняется тот ритм жизни, та устремленность в будущее, которая так всем необходима", - сказал на церемонии награждения специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он также отметил, что в 2025 году в конкурсе к 18 классическим номинациям добавились две специальные - "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "Открываем Россию заново", которая создана совместно с Русским географическим обществом. Всего в 2025 году на конкурс поступило более 700 работ, к участию было отобрано 629. За победу боролись участники из 82 городов и населенных пунктов России.

В номинации "Репортер" победителем признана главный редактор телеканала "ЯПервый", ярославская журналистка Анастасия Шишова, автор репортажа о победе хоккейного клуба "Локомотив" в Кубке Гагарина. В номинации "Ежедневная информационная программа для городов-миллиоников" награду получили сотрудники ГТРК "Южный Урал" из Челябинска за работу над программой "Вести. Южный Урал". Статуэтку за победу в номинации "Интервьюер" получили корреспонденты "Астраханского регионального канала" Виктория Акимова и Никита Игнатьев за выпуск подкаста "Движ. Подкасты: учитель истории".

В специальной номинации "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" статуэтка досталась сотрудникам ГТРК "Нижний Новгород" за документальный фильм спасении детей в годы войны "Операция "Дети". Журналисты ГТРК "Вектор" из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа стали победителями конкурса в номинации "Открываем Россию заново" с этнофильмом "Лесные ненцы. Хранители традиций рыбного промысла".

О конкурсе

"ТЭФИ-регион" - телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Конкурс проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления: "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". Организатор конкурса - фонд "Академия российского телевидения", проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительства Ярославской области и регионального телеканала "ЯПервый".

