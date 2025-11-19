Концерт пианистки Леонской в Нидерландах отменили из-за ее выступления в РФ

Администрация площадки подчеркнула, что в московском театре, где она выступала, предоставляли бесплатные билеты военнослужащим и членам их семей

ГААГА, 19 ноября. /ТАСС/. Концертный зал нидерландского города Эйндховен объявил об отмене выступления известной пианистки Елизаветы Леонской, запланированного на 4 декабря. Как следует из заявления администрации площадки, решение принято после "тщательного изучения всех обстоятельств", среди которых - российское происхождение артистки и ее участие в концерте в одном из московских театров.

Руководство зала при этом подчеркнуло, что формально руководствуется рекомендациями Ассоциации директоров театров и концертных площадок Нидерландов, допускающими участие российских и белорусских музыкантов в мероприятиях на территории королевства только в том случае, если они "не выражали поддержку" специальной военной операции РФ.

Администрация площадки подчеркнула, что решила отказаться от проведения концерта Леонской, так как пианистка, которая, "несмотря на российское происхождение, имеет австрийское гражданство", "все же решила выступить в московском театре", предоставившем бесплатные билеты военнослужащим и членам их семей.

Елизавета Леонская родилась в 1945 году в Тбилиси, рано проявила способности к музыке и уже в 11 лет впервые выступила с оркестром. Окончила Московскую консерваторию, став лауреатом ряда крупных международных конкурсов. В 1978 году эмигрировала в Австрию и поселилась в Вене, где построила успешную международную карьеру. Сотрудничала со Святославом Рихтером, выступала с ведущими оркестрами Европы и мира, получив несколько государственных наград. Леонская широко известна как одна из выдающихся исполнительниц музыки Шуберта и многолетний наставник молодых пианистов.

Это не первый случай отмены выступлений российских музыкантов в Нидерландах: в апреле 2025 года театр Laaktheater в Гааге в последний момент снял с афиши концерт ансамбля современной хоровой музыки "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных, посвященный 80-летию Победы. Тогда администрация ссылалась на "политическую ситуацию", не приводя дополнительных разъяснений. Концерт, включавший произведения военных лет, должен был состояться 27 апреля, но был отменен за двое суток до мероприятия.