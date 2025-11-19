ФПК отменила поезд "Финист" Пермь - Екатеринбург, запланированный на 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Поезд №802 "Финист" сообщением Пермь - Екатеринбург, отправлением 20 ноября, отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Билеты пассажиров будут переоформлены на поезд №2 Москва - Владивосток, который отправится со станции Пермь в 04:31 мск 20 ноября с задержкой графика, отметили в компании. Посадку в поезд пассажиры "Финиста" смогут осуществить по паспорту.

В ФПК добавили, что обо всех изменениях пассажиры заблаговременно информируются по СМС, а информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте компании, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.

Движение на перегоне приостановлено, задержаны четыре пассажирских поезда, их маршрут изменен. Организована доследственная проверка.