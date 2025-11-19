ГД рассмотрит постановление об ответных мерах для ЕС в случае хищения активов РФ

Кроме того, депутаты обсудят законопроект о праве сотрудников ЦБ пресекать атаки БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект постановления об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают правительству РФ и Банку России заблаговременно подготовить совместный план ответных действий России в случае принятия Европейским союзом решения о незаконном изъятии активов РФ.

Документ был инициирован комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о праве сотрудников ЦБ пресекать атаки БПЛА.

В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу ООН, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза, говорится в тексте документа. "Кроме того, наложение санкций происходит при полном бездействии Всемирной торговой организации, целью деятельности которой должно являться обеспечение справедливых условий конкуренции на рынке и которая в своей деятельности в соответствии с документами должна опираться на принцип отказа от каких-либо ограничений международной торговли. А действие 17 соглашений со странами - членами Европейского союза о поощрении и взаимной защите капиталовложений, по сути, прекращено в одностороннем порядке. При этом делается все, чтобы воспрепятствовать любым попыткам России защищать свои права, в том числе в судебном порядке", - отмечается в проекте постановления.

В этой связи в тексте проекта постановления содержится обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину "с предложением заблаговременной подготовки правительством Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации плана ответных действий Российской Федерации в случае принятия Европейским союзом этого решения".

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, предоставляющий право работникам Банка России и Российского объединения инкассации пресекать атаки беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов для отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты ЦБ и Российского объединения инкассации. Положения законопроекта предоставляют Банку России и Российскому объединению инкассации право определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов.

"Принятие законопроекта обусловлено необходимостью защиты в ходе ведущейся в настоящее время специальной военной операции объектов Банка России, в том числе расположенных на территории новых субъектов РФ, на фоне усилившегося роста проводимых против Российской Федерации диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов", - говорится в пояснительной записке.