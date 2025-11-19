Минобороны: СССР с самого начала Нюрнбергского процесса выступал за честный суд

Именно Москва настаивала на документальной природе процесса, и на том, чтобы он был основан на неопровержимых доказательствах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Советский Союз еще с начала подготовки Нюрнбергского процесса принципиально выступал за справедливый, открытый суд, основанный на неопровержимых документальных свидетельствах. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"С самого начала подготовки процесса СССР занял принципиальную позицию, выступая за проведение открытого и справедливого суда, а не внесудебных расправ", - говорится в сообщении. Отмечается, что именно Москва настаивала на документальной природе процесса, и чтобы он был основан на неопровержимых доказательствах.

В Минобороны добавили, что главным обвинителем в Нюрнберге выступили не столько представители следствия, сколько тысячи официальных документов - приказов, директив, донесений и дневников. "Все эти документы, вкупе с шокирующими показаниями выживших и кадрами кинохроники, сложились в единую картину, где преступление было продуманной системой", - пояснили там, подчеркнув, что массив представленных доказательств "не оставлял камня на камне от стратегии защиты".

В военном ведомстве напомнили о речи, с которой на судебном процессе выступил главный обвинитель от СССР, генпрокурор Украинской ССР Роман Руденко, изложивший систему массовых преступлений нацистов на оккупированных территориях, в результате чего были сожжены более 70 тысяч деревень и уничтожены 27 миллионов советских граждан. "Они убивали не только людей - они убивали саму идею человечности", - сказал тогда Руденко.