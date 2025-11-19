МО РФ: подсудимые Нюрнберга не признали вину за преступления нацистского режима

После краха Третьего Рейха всю ответственность за войну и холокост было принято возлагать на Гитлера, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Высшие руководители Третьего рейха, представшие перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, не признали своей личной вины за преступления, совершенные нацистским режимом. Об этом говорится в материалах нового мультимедийного проекта "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит", который запустило Минобороны России.

"На скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала оказались 24 высших нацистских руководителя, включая [Германа] Геринга, [Рудольфа] Гесса, [Иоахима фон] Риббентропа, [Вильгельма] Кейтеля, [Альфреда] Йодля и других. Однако ни один из них не признавал своей личной вины в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

В газете "Красная Армия" от 22 ноября 1945 года, номер которой опубликован на сайте Минобороны РФ, рассказывается, что первый из группы подсудимых Герман Геринг заявил, что он не признает себя виновным "в том смысле, как это написано в обвинительном заключении". Затем Гесс, Риббентроп, бывший генерал-фельдмаршал Кейтель и все остальные подсудимые также заявили о непризнании своей вины.

Отмечается, что стратегия защиты каждого из подсудимых, при всей их разобщенности, сводилась к нескольким общим, заранее согласованным тезисам. Главным "оправданием" стала ссылка на "приказ свыше". Подсудимые, особенно военные преступники вроде фельдмаршала Кейтеля и генерала Йодля, утверждали, что они были всего лишь солдатами, исполнявшими приказы своего фюрера.

"Большинство обвиняемых не признает себя виновными в основных обвинениях, инкриминируемых им, в частности, отрицает какое-либо участие в составлении директив, рекомендующих применение зверских и бесчеловечных методов обращения с населением. Но это в большинстве случаев продолжается до тех пор, пока им не предъявляются фотокопии документов с их собственными подписями или визами на них. Тогда они вынуждены сознаваться, но и после этого стараются свалить все на дисциплину и на то, что они должны были выполнять установки [Адольфа] Гитлера", - написано в статье "Процесс главных военных преступников в Нюрнберге. Утреннее заседание 21 ноября" в газете "Красная Армия" от 22 ноября 1945 года №276.

В ведомстве заметили, что после краха Третьего рейха было принято возлагать всю ответственность за развязанную войну, холокост и массовые преступления на одного человека - Гитлера. При этом сам фюрер покончил с собой 30 апреля 1945 года в бункере под имперской канцелярией в Берлине, приняв цианид и выстрелив себе в висок. Тела Гитлера и его жены Евы Браун были немедленно сожжены во дворе канцелярии, чтобы не достались бойцам Красной Армии, которые уже вели уличные бои в центре немецкой столицы.