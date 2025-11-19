В январе 1945 года нацисты расстреляли свыше 800 заключенных концлагеря

Среди жертв были поляки, французы, бельгийцы, нидерландцы, чехи, словаки, югославы, датчане и норвежцы

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Нацистская администрация накануне своей эвакуации расстреляла более 800 политических заключенных в концентрационном лагере Зонненбург. Трагедия произошла в ночь на 31 января, что стало известно из мультимедийного проекта российского военного ведомства "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов центрального архива МО РФ.

"С приближением частей Красной Армии к городу, на рассвете 1 февраля 1945 года, гитлеровские палачи вывели всех заключенных во двор, загнали их в узкий промежуток между корпусом тюрьмы и стеной и расстреляли их. С целью скрыть следы кровавых преступлений гитлеровцы подожгли тюрьму и трупы расстрелянных. На месте расстрела было обнаружено свыше 800 полуобгоревших трупов, среди которых были старики и подростки", - сообщается в акте от 10 февраля 1945 года о расстреле и сожжении более 800 человек заключенных тюрьмы в г. Зоненбург.

В ведомстве уточнили, что среди жертв были поляки, французы, бельгийцы, нидерландцы, чехи, словаки, югославы, датчане и норвежцы.

Там напомнили, что концлагерь входил в систему ранних нацистских концлагерей, находясь под контролем прусской политической полиции и позже - под надзором СС. С 1939 года лагерь стал использоваться для содержания иностранных политических заключенных, в том числе граждан Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Чехословакии и других оккупированных стран.

"Условия содержания были крайне тяжелыми - заключенные подвергались изнурительному труду, голоду, пыткам и произвольным казням", - добавили в министерстве.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.