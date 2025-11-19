Нацисты делали туфли и сумочки из кожи заключенных в Дахау

Всего в концлагере содержались около 200 тыс. человек, в том числе граждане СССР, Нидерландов, Польши, Франции и других оккупированных стран

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Нацистская администрация концентрационного лагеря Дахау снимала кожу с заключенных и делала из нее домашние туфли и дамские сумки. Это стало известно из мультимедийного проекта российского военного ведомства "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов центрального архива МО РФ.

"С середины 1941 до конца 1942 года, свидетельствует доктор Блах, было сделано около 600 операций здоровым заключенным. Они производились для обучения студентов-медиков из состава СС и врачей эсэсовцев. Многие заключенные умирали на операционном столе, другие - вскоре после операции. <…> Обычной практикой в лагере было, свидетельствует Франц Блах, снятие кожи с мертвых заключенных. Немцы подвергали ее химической обработке, затем высушивали на солнце и изготовляли из нее седла, домашние туфли, дамские сумочки и другие вещи. В особенности эсэсовцы ценили кожу с татуировкой", - сообщается в газете "Красная Армия" от 15 января 1946 года.

В министерстве уточнили, что в концлагере содержались граждане Польши, Франции, Нидерландов, прочих оккупированных стран, а также советские военнопленные. Там отметили, что всего в лагере под заключением находились около 200 тыс. человек из более чем 30 стран.

"Заключенные подвергались систематическим избиениям, пыткам, медицинским экспериментам и принудительному труду. Медиками СС проводились псевдонаучные эксперименты над заключенными, включая опыты по гипотермии, малярии и переливанию крови. Смертность была высокой из-за болезней, недоедания и жестокого обращения", - добавили в военном ведомстве.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.